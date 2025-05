Come Anticipare le Tendenze: Il Futuro Ti Aspetta

Il docu-reality educativo “Il Collegio” torna su Rai 2 con una nuova edizione, dopo due anni di pausa. La produzione ha annunciato l’apertura dei casting per adolescenti tra i 14 e i 17 anni e sei mesi, invitando i genitori a inviare le candidature tramite un modulo disponibile sul sito ufficiale. La notizia ha suscitato grande entusiasmo, causando il crash del sito per l’elevato numero di accessi.

Il programma, noto per trasportare i partecipanti in epoche passate, si prepara per la nona stagione con le sue caratteristiche regole rigorose e metodi scolastici tradizionali. I ragazzi vivranno un’esperienza educativa priva delle comodità moderne, sfidandosi con le difficoltà di un’epoca che non conoscono. Questo format, ispirato al britannico “That’ll Teach ’Em”, ha già dimostrato il suo successo, diventando un cult tra adolescenti e famiglie italiane.

Ogni edizione ha presentato situazioni variegate, dai professori severi agli atti di ribellione giovanile, riflettendo le sfide e la crescita delle nuove generazioni in contesti storici a loro estranei. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulla specifica epoca o sulla location delle riprese. Tuttavia, il ritorno di “Il Collegio” promette di rinnovare l’interesse del pubblico, unendo intrattenimento e apprendimento.

