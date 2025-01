Com’è andata la prima partita?

Buona la prima per Andy Murray nel suo nuovo ruolo di allenatore di Novak Djokovic. Il campione britannico, che si è unito allo staff del serbo poche settimane fa, ha vissuto la sua prima partita da coach in uno Slam durante gli Australian Open 2025. Il debutto è stato positivo, con Djokovic che ha superato in quattro set l’americano Basavareddy. La coppia ha dimostrato di avere una buona intesa.

Murray ha mantenuto un atteggiamento serio e concentrato, ricevendo applausi incoraggianti e avviando un dialogo finale per analizzare le cose da migliorare. Il fatto che Murray, un ex rivale di Djokovic, si trovi ora nella sua squadra ha suscitato grande interesse. Djokovic ha commentato l’esperienza, definendola “strana” dopo oltre 20 anni di rivalità: “Averlo accanto è stata una nuova prospettiva, è bello averlo dalla stessa parte della rete. Si è comportato molto bene, speriamo di proseguire così”.

Il match contro Basavareddy ha messo Murray sotto i riflettori, attirando anche l’attenzione sui social media del torneo, che hanno evidenziato le interazioni tra i due. La scena di un grande campione come Murray che consiglia Djokovic ha colpito molti, suscitando parallelismi con il mondo del calcio. Daniil Medvedev, attuale numero 6 del ranking, ha commentato con un sorriso: “Cosa penso di questa coppia? Immaginate se Leo Messi diventasse l’allenatore di Cristiano Ronaldo…”. Questo paragone restituisce l’idea di come la situazione tra Murray e Djokovic sia inaudita e straordinaria nel tennis.

In conclusione, l’esordio di Murray come coach di Djokovic sembra promettere bene, con il serbo che, oltre alla vittoria, ha mostrato di apprezzare l’apporto di remare nella stessa direzione del suo ex avversario. La nuova partnership potrebbe rivelarsi un elemento importante nel percorso di Djokovic negli Australian Open, mentre i fan dei due tennisti attenderanno con interesse i prossimi sviluppi di questa inedita collaborazione.