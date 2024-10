Come allo Specchio: il progetto che rafforza la personalità dei giovani attraverso la pet therapy con asini e cavalli

Il profondo legame tra esseri umani e animali suscita sempre stupore e attenzione. La pet therapy emerge come un metodo per favorire la crescita emotiva e razionale delle persone. In questo contesto, si inserisce il progetto “Come allo specchio: giovani e animali che si riflettono”, realizzato dall’associazione I’m POSSIBILE di Cognento, volto a promuovere empatia e crescita personale. Il programma prevede il contatto tra giovani e animali di stazza più grande, come cavalli e asinelli, riconosciuti per la loro natura mansueta. Studi dimostrano che tale interazione riesce a stimolare l’empatia nei ragazzi, aumentando anche la loro consapevolezza di sé.

Il progetto, sostenuto dalla regione Emilia Romagna, si è piazzato terzo in un bando per interventi assistiti con animali. La filosofia alla base di “Come allo specchio” è che il contatto con questi animali sensibili permetta ai partecipanti di esplorare aspetti della loro personalità, promuovendo una risposta emotiva più consapevole e sviluppando l’empatia. Le attività sono progettate da un team di esperti, tra cui educatori e psicologi, per garantire un ambiente sicuro e privo di giudizi, particolarmente benefico per chi ha difficoltà relazionali o emotive.

Prendersi cura di cavalli e asini richiede responsabilità e attenzione, competenze che, integrate in un percorso educativo, contribuiscono a far sviluppare indipendenza e fiducia nelle proprie capacità ai partecipanti. L’associazione I’m Possibile collabora anche con l’azienda agricola sociale Villa Forni, creando un ambiente naturale che favorisce il rilassamento e, di conseguenza, l’autonomia dei giovani coinvolti, portandoli a una maggiore consapevolezza di sé e abilità nel prendere decisioni.

La pet therapy, quindi, oltre a rafforzare il legame tra uomo e animale, consente ai partecipanti di migliorare la gestione delle emozioni, di sviluppare indipendenza e di ampliare il senso di responsabilità. In questo modo, il progetto “Come allo specchio” dimostra l’importanza dell’interazione con gli animali per il benessere personale e sociale dei giovani.