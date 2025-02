Come aiutare il cane adulto ad adattarsi e a socializzare

L’arrivo di un nuovo cucciolo in famiglia può generare cambiamenti significativi per un cane adulto, portando insicurezza e gelosia. Per aiutare il cane adulto ad accettare il cucciolo, è importante rassicurarlo, dedicandogli momenti esclusivi e comunicando affetto attraverso coccole e parole dolci. Non forzare le interazioni: lascia che sia lui a decidere quando avvicinarsi al cucciolo. È fondamentale organizzare lo spazio in modo che ogni cane abbia il suo angolino tranquillo e gestire le risorse (cibo, acqua, giochi) per evitare competizioni.

La prima presentazione avviene meglio in un luogo neutro, come un parco, mantenendo entrambi i cani al guinzaglio e permettendo loro di annusarsi liberamente. Ricompensa i loro comportamenti calmi e se uno dei cani è nervoso, concedi spazio prima di riavvicinarli. È importante terminare l’incontro in modo positivo e breve, promuovendo incontri successivi per costruire fiducia.

Per prevenire gelosie, continua a dedicare attenzioni al cane adulto, mantenendo la sua routine e premiandolo per il buon comportamento verso il cucciolo. Dedicare tempo a passeggiate tranquille e giochi controllati aiuterà a ridurre tensioni e a favorire un legame. Supervisiona sempre le interazioni iniziali per garantire tranquillità.

Se il cane adulto manifesta difficoltà persistenti, come aggressività o isolamento, è consigliabile rivolgersi a un educatore cinofilo o un veterinario comportamentista. Un esperto può fornire strategie per migliorare le interazioni e prevenire problematiche future.