Come aiutare il cane a rinfrescarsi quando fa troppo caldo: oggetti utilissimi

Il caldo è davvero molto forte e le nostre palle di pelo non resistono più. Ecco gli oggetti utili che possono aiutare il cane a rinfrescarsi.

L’estate è arrivata e ha portato con sé il caldo, anche molto forte. Infatti le alte temperature portano noi umani a trovare qualsiasi tipo di soluzione per rinfrescarci, dalla piscina al mare o semplicemente da una doccia fresca.

Tuttavia non è solo l’uomo a soffrire il caldo, anche i nostri amici a quattro zampe. Infatti possiamo facilmente notare Fido girovagare per casa alla ricerca di un posto fresco dove stare. Ma possiamo fare qualcosa per le nostre palle di pelo? Ci sono in commercio oggetti che possono aiutare il cane a rinfrescarsi quando fa troppo caldo, scopriamoli insieme nel seguente articolo.

Oggetti che aiutano il cane a rinfrescarsi quando fa troppo caldo

Se per noi l’estate è tempo di vacanze, di serenità e di relax, non possiamo dire altrettanto per i nostri amici a quattro zampe. Infatti purtroppo oltre all’abbandono, reato punibile oggi con l’arresto e l’ammenda, i nostri amici pelosi devono sopportare anche le alte temperature.

Sebbene portare Fido in vacanza con noi, con le dovute accortezze, in un posto fresco che possa alleviare la sofferenza del calore nella nostra palla di pelo sia un’ottima idea, ci sono alcuni oggetti che possono venirci in aiuto per rinfrescare il cane durante il caldo torrido.

Tappetino refrigerante

La maggior parte dei cani soffre molto il caldo, per questo motivo possiamo facilmente vederli spostarsi da un punto all’altro sul pavimento in cerca di freschezza. Per evitare ciò, per rinfrescare il nostro amico a quattro zampe, potrebbe essere utile il tappetino refrigerante.

Quest’ultimo è realizzato in PVC o in nylon impermeabile e non ha bisogno né di corrente elettrica né tantomeno di acqua, in quanto contiene un gel che produce una sensazione di fresco nel momento in cui la nostra palla di pelo si stende sopra di esso.

È possibile utilizzare il tappetino rinfrescante sia in casa sia all’aperto, possiamo posizionarlo nella cuccia di Fido o anche sul sedile dell’auto se dobbiamo viaggiare insieme al nostro amico a quattro zampe e fa troppo caldo.

Ciotola rinfrescante

È risaputo che l’idratazione è molto importante per noi esseri umani ma anche per i nostri amici a quattro zampe, soprattutto quando le temperature sono abbastanza alte. Per questo motivo è obbligatorio cambiare in continuazione l’acqua del cane affinché possa essere sempre fresca o aggiungere all’interno di essa dei cubetti di ghiaccio.

Ma con queste giornate caldissime, se dobbiamo per lavoro, lasciare il nostro amico a quattro zampe a casa da solo per molte ore, potrebbe essere difficile cambiare l’acqua spesso alla nostra palla di pelo. Per questo motivo in commercio ci sono le ciotole refrigerate.

Ne esistono di varie dimensioni e oltre a quelle per l’acqua ci sono anche quelle per il cibo. Il funzionamento di tale ciotola è semplice, basta porla due ore nel freezer, in modo tale che l’acqua o il cibo che mettiamo al suo interno resteranno fresche per circa 8 ore. In questo modo garantiremo acqua fresca, o cibo fresco e non secco, al nostro amico a quattro zampe anche in nostra assenza.

Giocattoli rinfrescanti

Per rinfrescare i nostri amici pelosi ci sono anche i giocattoli rinfrescanti per cani. Questi ultimi possono essere di varie dimensioni e di varie forme: osso, pallina, cerchio. Sono giochi che presentano dei piccoli fori dove poter inserire l’acqua all’interno prima di porlo per qualche ora in freezer, rendendo così il giochino fresco per il nostro amico a quattro zampe.

Inoltre questi giochi hanno una multipla funzione, infatti oltre a rinfrescare la nostra palla di pelo, questo tipo di giochino, può soddisfare le esigenze istintive dei nostri amici a quattro zampe e stimolare la loro mente.

Collare rinfrescante

I nostri amici pelosi, come ben sappiamo, non presentano molte ghiandole sudoripare e possono regolare la loro temperatura corporea con la traspirazione attraverso i cuscinetti presenti sotto le zampe o ansimando con la lingua fuori.

Tale procedimento permette al cane di smaltire solo una piccola parte del calore corporeo che presenta in eccesso, per questo motivo i nostri amici pelosi potrebbero aver bisogno, soprattutto quando passeggiano all’aperto, per evitare colpi di calore del collare rinfrescante.

Ne esistono di varie dimensioni e funzionalità, alcuni hanno bisogno dell’acqua, altri di essere messi nel freezer, altri sono semplicemente come il tappetino refrigerante, ossia comprendono un gel che permette la freschezza al nostro amico peloso, non solo durante la passeggiata ma anche in casa. A tal proposito ricordiamo di evitare le passeggiate con il cane durante le ore più calde e fare attenzione all’asfalto che può essere pericoloso per le zampe di Fido.

Piscina per cani

Un altro oggetto molto utile per aiutare il cane a rinfrescarsi quando fa troppo caldo è la piscina per cani. Sebbene non sia molto utilizzata in quanto è necessario avere anche dello spazio per poterla posizionare, la piscina per cani è un ottimo prodotto per rinfrescare e divertire la nostra palla di pelo. Infatti Fido oltre a fare il bagno e a rinfrescarsi nell’acqua della piscina potrà anche divertirsi giocando con il suo umano.