Come aiutare i cani randagi (soprattutto con il brutto tempo)

In questo articolo vedremo come aiutare i cani randagi soprattutto quando le condizioni meteo sono avverse, i consigli utili.

Purtroppo, non tutti i cani possono godere dell’affetto di una famiglia, della sua protezione e di un posto caldo e sicuro in cui stare sempre lontano dai pericoli della strada.

Il fenomeno del randagismo in Italia non interessa molto i cani, per la maggior parte si trovano gatti randagi, ma è importante sapere come aiutare i cani randagi, soprattutto con condizioni meteo avverse.

Qui di seguito vi daremo dei suggerimenti per poter dare un prezioso aiuto a cani che vivono per strada e che si ritrovano costantemente in difficoltà sotto tutti i punti di vista.

Come aiutare i cani randagi: cosa fare

Ci sono tante associazioni sul territorio che si occupano di recuperare i cani randagi o che sono stati appena abbandonati da un padrone incosciente. Tuttavia, per quanti volontari ci siano, non è detto che tutti i cani possano essere trovati e aiutati.

Inoltre, potrebbe capitare ad ognuno di noi di vedere dei cani per strada in difficoltà. La prima cosa da fare è non ignorarli, ma dare un aiuto, anche piccolo, per loro, però, estremamente prezioso per la sopravvivenza.

Poi, occorre avvicinarsi con molta calma perché spesso un cane randagio è impaurito e potrebbe scattare per qualsiasi motivo con reazioni aggressive. Spesso non lo fa per attaccare, ma per difendersi. Ad ogni modo, è essenziale rimanere a distanza e osservare come si comporta e se è il caso di avvicinarsi.

Bisogna muoversi molto lentamente, accucciarsi, tendere una mano verso di lui in modo che possa annusarla e captare qualche informazione utile. Gli esperti consigliano sempre di avvicinarsi con qualcosa da mangiare e una ciotola di acqua.

Pian piano, in questo modo, lasciandogli lo spazio per nutrirsi, dovrebbe sviluppare un sentimento di fiducia nei confronti della persona che lo ha aiutato. Fatto questo, bisogna mettere il cane in sicurezza.

Questo significa che, soprattutto quando c’è brutto tempo, bisogna fornirgli un riparo. Questo può essere una casetta di legno, un telo, qualsiasi cosa per potersi proteggere dalla pioggia. La stessa cosa andrebbe fatta d’inverno con le temperature rigide e d’estate, offrendo posti all’ombra.

Chi chiamare

Queste sono le prime azioni da fare per dare un aiuto immediato al cane che si trova per strada da più o meno tempo. Ma, naturalmente, non sono le sole.

Infatti, non si deve mai lasciare un cane abbandonato a sé stesso. Se si assiste ad un abbandono la prima cosa da fare è registrare i dati di chi ha abbandonato il cane e segnalarlo immediatamente alle autorità: si tratta di un reato penale.

Se il cane ha una medaglietta, è utile cercare di leggere le informazioni perché potrebbe essere scappato o essersi perso. Chiamare in tempi brevi il padrone è essenziale.

Il cane potrebbe trovarsi in una situazione di pericolo e in quel caso è utile chiamare i vigili del fuoco. Se è ferito è bene rivolgersi ad un veterinario o, comunque, alle associazioni più vicine.

Tutti questi organi competenti sapranno darvi indicazioni su che cosa fare e sapranno poi occuparsi dell’animale nel modo più adeguato.