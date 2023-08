come agire usando i rimedi casalinghi migliori

Avvelenamento nel cane, una situazione in cui occorre essere lucidi e agire presto ma nel modo corretto. Leggiamo, in questo articolo, quali sono i migliori rimedi casalinghi per aiutare l’animale domestico in difficoltà.

Convivendo insieme all’amico a quattro zampe, possono capitare, purtroppo, delle situazioni drammatiche in cui occorre avere i nervi saldi e osservare i segnali che Fido ci invia, quado sta male. Uno degli episodi più brutti che possiamo vivere è l’avvelenamento nel cane. Vediamo come comportarsi e quali sono i rimedi casalinghi consigliati.

Avvelenamento nel cane: come intervenire in suo aiuto

Quando in casa si verificano episodi drammatici come l’avvelenamento del proprio amico peloso, è importante mantenere la calma e sapere come agire per aiutarlo. Esistono, nell’ambiente domestico, degli ottimi rimedi casalinghi. Continuiamo la lettura qui di seguito.

Ci sono cose brutte che non vorremmo capitassero mai al nostro animale da compagnia. L’amore e la protezione per il cane non sono mai abbastanza perché, per un motivo o per un altro, lui può mettersi in pericolo dentro e fuori casa e gli incidenti si verificano anche all’improvviso.

Quando Fido si trova in difficoltà, il padrone deve fare di tutto per aiutarlo e, anche quando pensi che non ci siano più possibilità, c’è sempre una soluzione per salvargli la vita.

Uno dei momenti più difficili da affrontare e che non si augura a nessuno è l’avvelenamento. Se il tuo cane è stato avvelenato, devi sapere che ogni secondo che passa è importante e che bisogna intervenire in modo immediato. Agire con rapidità per monitorare e stabilizzare le sue condizioni è basilare, proprio per salvare la sua vita.

Purtroppo, l’avvelenamento può verificarsi anche in casa ed è tra le cause di morte più dolorose per l’animale. Se, però, si interviene in suo aiuto in modo tempestivo e usando i rimedi giusti, si può evitare una fine drammatica. Ecco le raccomandazioni da mettere in pratica in caso di avvelenamento nel cane.

L’avvelenamento può essere causato da persone che vivono nel nostro territorio o può essere causato da qualcosa che Fido ha ingerito, contenente sostanze tossiche, come alcuna frutta secca o detersivi presenti in casa. Se vuoi proteggere il tuo pet, sappi che esistono 3 cibi pericolosi che spesso vengono dati al cane.

Quando il cane è avvelenato, i principali sintomi sono l’accumulo di bava intorno alla bocca, l’andatura strana e la sua aria abbattuta. La prima cosa a cui pensare è contattare il proprio veterinario e recarsi da lui. Allo stesso tempo, puoi intervenire usando due rimedi casalinghi ottimi. Continuiamo a leggere per saperne di più.

Fido e l’avvelenamento: i rimedi naturali più consigliati

C’è un metodo nel comportamento da rispettare quando si ha il sospetto di un avvelenamento nel proprio animale domestico. Ecco cosa devi sapere per farlo stare meglio e quali sono i rimedi casalinghi più efficaci e consigliati.

Come abbiamo detto, l’intervento tempestivo e il controllo dal veterinario di fiducia sono gli strumenti utili ad aiutare e salvate la vita del cane avvelenato.

Nella propria casa, poi, se il cane non ha perso conoscenza, non è stordito, continua a muoversi e non ha le vertigini, si può agire provocandogli il vomito. Sapere come far vomitare il cane è utilissimo, ma nel caso in cui siano presenti questi sintomi bisogna evitare, altrimenti si rischia di provocare la polmonite nel cane.

I due rimedi casalinghi consigliati dai veterinari esperti sono il perossido di idrogeno e il sale. Il perossido di idrogeno va usato per indurre il vomito nel cane, proprio perché lui non lo sopporta. Si riempie una siringa con 8 ml di perossido di idrogeno e applicarla all’angolo della sua bocca.

Il sale, invece, va inserito in un bicchiere, bastano alcuni cucchiai e occorre mescolare per bene. Anche qui bisognerà metterla nella siringa all’angolo della bocca. Un processo che andrà ripetuto per tre volte, ogni 20 minuti.

Dopo che Fido avvelenato avrà finito di vomitare, dovremo togliere le tossine ancora presenti nell’intestino e, qui, l’uso del carbone attivo sarà utilissimo. Per qualsiasi dubbio su come comportarsi in una situazione così delicata per il cane, chiediamo consigli al veterinario, prima di prendere l’iniziativa.