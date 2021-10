Capire lo scompenso cardiaco, individuarlo e definirne le caratteristiche è fondamentale per il trattamento più appropriato caso per caso. Insieme a Pasquale Perrone Filardi, ordinario di Cardiologia all’Università di Napoli e presidente eletto della Società Italiana di Cardiologia, scopriamo cosa propongono le più recenti linee guida della Società Europea di Cardiologia sullo scompenso cardiaco, che colpisce quasi un milione di persone in Italia. Particolare attenzione è dedicata dagli specialisti ai nuovi farmaci, in particolare quelli utilizzati nella cura del diabete di tipo 2, che grazie a studi clinici specifici si sono scoperti essere in grado di contribuire a controllare la patologia del cuore “stanco”.

Come affrontare lo scompenso cardiaco: prevenzione e terapie