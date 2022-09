Come affrontare le sfide attuali e la “siccità” di investimenti economici del SSN?

Alle porte della tornata elettorale per la XIX legislatura, stretta tra la crescita inflazionistica, gli esiti devastanti di una guerra in corso e di una emergenza pandemica, ci interroghiamo su come affrontare le sfide sanitarie attuali e la crescente “siccità” di investimenti economici e di leadership che sta interessando il SSN, ivi incluso il settore della prevenzione primaria (Dipartimenti di Prevenzione e Dipartimenti Sanità Pubblica) e dei relativi servizi afferenti, preposti alla tutela della salute collettiva e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il tema della sicurezza dei lavoratori è costantemente dibattuto da molti media, istituzioni ed associazioni, tra cui l’Associazione Tecnico Scientifica UNPISI, che ha contribuito, nella Consulta Italiana Interassociativa della Prevenzione (CIIP), alla redazione di proposte concrete rivolte alle autorità ministeriali per iniziare un percorso che dia certezza di tutela della collettività e dei lavoratori in materia di salute e sicurezza.

La stessa Commissione d’Albo Nazionale dei Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (TdP) ha rivolto vari appelli circa le carenze del servizio pubblico, consapevole che la diminuzione delle risorse umane ed economiche ai presidi territoriali sta portando ad una operatività centrata sulle prestazioni d’urgenza, ad un accumulo d’interventi non eseguiti da smaltire, ad un allungamento dell’attesa sia per prestazioni di tutela della collettività che per interventi di verifica dei requisiti igienico-sanitari nelle imprese soggette ad iter autorizzativo.

I suddetti vincoli, unitamente alle proposte costruttive, sono state oggetto di condivisione interna alla CIIP, in occasione dei gruppi di lavoro tematici “Legislazione” e “Formazione”, che nel corso degli anni hanno approvando e disseminato varie pubblicazioni quali “Il D.Lgs. 81/08 dieci anni dopo”, il recente aggiornamento sulla Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed altre, inviate sia al Governo che alle parti sociali.

In qualità di componente dell’Osservatorio regionale, in rappresentanza delle Professioni sanitarie della prevenzione – Ordine dei TSRM PSTRP delle province laziali, ho letto con rammarico dal sito dell’associazione professionale AIAS, già aderente alla CIIP, un documento denominato “Decalogo per il lavoro sicuro” destinato alla XIX legislatura, che riporta posizioni differenti e contrastanti con quanto espresso ed approvato nei precedenti atti prodotti e condivisi in seno alla suddetta Consulta.