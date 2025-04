Come affrontare e risolvere il problema

La schermata blu di errore su Windows, nota come BSoD (Blue Screen of Death), è un avviso critico che si verifica quando il sistema operativo incontra un problema irreversibile. Introdotto nel 1993 con Windows NT 3.1, il BSoD ha la funzione di proteggere il computer da danni maggiori forzando l’arresto del sistema in caso di errori gravi. Le cause del BSoD possono essere suddivise in problemi hardware, come la memoria RAM difettosa, surriscaldamento dei componenti e malfunzionamenti della scheda grafica, e problemi software, come driver incompatibili, file di sistema corrotti e malware.

Quando si verifica un BSoD, viene visualizzato un codice di errore che può aiutare a diagnosticare la causa. Alcuni codici comuni includono KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED, che evidenzia problemi nel kernel, e NTFS_FILE_SYSTEM, collegato a errori nell’integrità del disco. In caso di BSoD, si consiglia di annotare il codice di errore e riavviare il sistema. Se il problema persiste, bisogna esaminare eventuali modifiche recenti e considerare l’avvio in modalità provvisoria per rimuovere driver problematici.

Per prevenire questi errori, è fondamentale mantenere aggiornati Windows e i driver, utilizzare software antivirus e monitorare la salute dell’hardware. Evitare l’overclocking e svolgere controlli regolari del disco con CHKDSK possono contribuire a identificare e risolvere problemi prima che diventino critici. Adottando queste pratiche, si può ridurre significativamente il rischio di trovarsi di fronte alla temuta schermata blu della morte.