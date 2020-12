IL MELANOMA non è un tumore dell’età anziana, come qualcuno potrebbe pensare: l’età mediana di insorgenza è 50 anni. Sebbene non abbia una grandissima incidenza – per fortuna – il melanoma, nei giovani, è però il secondo tumore per incidenza nei maschi e il terzo nelle femmine. Quando si riceve la diagnosi di melanoma ci si sente persi e vulnerabili, ma è da quella vulnerabilità che nasce il coraggio di affrontare il percorso che si apre davanti. Al coraggio dei pazienti è dedicato il terzo podcast della serie “Oltre la pelle diary – Storie in ascolto”, che parla del percorso che i pazienti con melanoma compiono dalla diagnosi alla terapia. Il progetto fa parte della campagna di sensibilizzazione “Oltre la pelle”, promossa da Novartis in collaborazione con Associazione Italiana Malati di Melanoma (A.I.Ma.Me.), Melanoma Italia Onlus (MiO), Associazione Pazienti Italia Melanoma (APAiM), Emme Rouge Onlus.

“Raccontare la paura è importantissimo, i pazienti di melanoma a volte hanno paura anche solo di chiudere gli occhi e pensare a qualcosa, perché riescono a immagine solo cose negative”, racconta nel podcast Giovanna Niero, presidente di A.I.Ma.Me. “Quando il medico mi ha detto che si trattava di un melanoma maligno mi ricordo di aver capito solo ‘maligno’ e che quella parola ha continuato a riempire la mia testa per giorni”, ricorda Monica Forchetta, presidente di APAiM sempre nel podcast. Ma poi viene il momento del coraggio, dell’asportazione chirurgica della lesione che, come spiega Salvatore Asero, chirurgo oncologico al presidio ospedaliero Garibaldi di Catania, può essere più o meno invasiva a secondo di quanto il melanoma sia andato in profondità.

“Quando si comunica una diagnosi di melanoma la maggiore difficoltà è riuscire a farsi capire dai pazienti, il cui cervello – come hanno dimostrato diverse ricerche – è come bloccato dalla paura, dall’incredulità, o dalla non accettazione”, spiega Andrea Sponghini, oncologo presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Novara. “Quindi è necessario saper dosare le parole e rendere comprensibile il messaggio: prima di tutto dare indicazioni chiare perché il percorso è articolato e vanno spiegati tutti i passaggi”.

Dopo l’asportazione arriva il tempo dell’attesa dell’analisi del tessuto, un’informazione fondamentale per capire quali saranno i passi successivi da fare. E all’attesa sarà dedicata la quarta puntata della serie.