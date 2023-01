Come acquistare i biglietti per il Festival di Sanremo 2023: le modalità e i costi dei singoli tagliandi per l’Ariston.

Il countdown è iniziato e adesso le cose si fanno serie. Il Festival di Sanremo 2023 è alle porte e dai primi giorni dell’anno è possibile finalmente acquistare i biglietti per un posto nel prestigioso Teatro Ariston. Stando a quanto riferito da Sanremonews, al Comune spetterà il 55% dei biglietti disponibili per l’intera settimana della kermesse, mentre il restante 45% sarà venduto agli alberghi, che potranno offrire ai propri clienti pacchetti esclusivi per poter assistere all’evento dell’anno. Gli altri tagliandi andranno invece in omaggio ai rappresentanti delle istituzioni e agli amministratori del Comune che ospita l’evento.

Come acquistare i biglietti di Sanremo: le informazioni utili

Anche per quest’anno, dunque, non ci sarà un rivenditore autorizzato a vendere i singoli biglietti, magari online. La strada scelta è ancora una volta quella di privilegiare i pacchetti alberghieri che comprendono sia il pernottamento in città che una serata del Festival. Per maggiori informazioni bisognerà quindi cercare sui siti degli hotel sanremesi.

Amadeus

Questo non vuol dire che non ci saranno possibilità di acquisto per tutti gli altri. Al momento non conosciamo ancora le tempistiche ufficiali, ma gli abbonamenti che rimarranno non saranno acquistati dagli alberghi e non saranno concessi in omaggio agli amministratori, verranno messi in vendita e saranno prenotabili presso la biglietteria dell’Ariston nei prossimi giorni. In questa seconda fase della vendita sarà possibile, tra l’altro, anche acquistare un biglietto per una singola serata.

Quanto costano i biglietti di Sanremo 2023?

Se l’iter per la vendita e l’acquisto dei biglietti per il Festival resta piuttosto complesso, e anche poco democratico, se vogliamo, va detto che non va molto meglio per quanto riguarda i prezzi. Non conosciamo ancora quale sarà il costo dei biglietti per questa edizione, ma già lo scorso anno si trattava di una somma non per tutti.

L’abbonamento in galleria nel 2022 è infatti costato 672 euro, mentre quello in platea addirittura 1290 euro. Insomma, un esborso importante che potrebbe convincere molte persone, appassionate dei cantanti in gara, ad ‘accontentarsi’ degli eventi collaterali alla kermesse, garantiti in piazza Colombo.