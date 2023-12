Come abituare il cane all’albero di Natale: la soluzione giusta

C’è un metodo che ci insegna come abituare il cane all’albero di Natale in modo che non lo veda come un nemico o qualcosa da distruggere.

Il Natale si avvicina inesorabile come ogni anno e le persone, seguendo la tradizione, iniziano ad addobbare casa. L’atmosfera può diventare davvero magica, ma può esserci un piccolo disturbatore: il cane.

A volte il cane non accetta di buon grado le decorazioni natalizie, soprattutto l’albero di Natale. In questo articolo vedremo come abituare il cane all’albero di Natale in modo da vivere queste settimane del mese di dicembre in assoluta pace e tranquillità.

Anche per gli animali deve essere un periodo sereno e di festa, invece di pensare a come distruggere le cose che vedono in casa. Si può arrivare ad un compromesso ed ecco come.

Come abituare il cane all’albero di Natale: consigli pratici

Il cane non odia il Natale, è solo che vedere arrivare tutti oggetti nuovi con odori nuovi, così luminosi e così grandi che vanno ad occupare spazi che prima erano liberi o occupati da qualcosa che conosceva, per lui è un piccolo trauma.

Ecco, allora, che la soluzione sembra apparire quasi ovvia davanti ai nostri occhi. Bisogna far conoscere al cane le decorazioni e far fare amicizia in un qualche modo.

Iniziamo, quindi, per gradi. Qualche giorno prima di quando vogliamo effettivamente avete tutto pronto in casa, prendiamo lo scatolone delle decorazioni e facciamolo vedere al cane. Lui avrà modo di guardare, annusare, capire e studiare i nuovi oggetti.

Quando si è abituato alle palline, ai filoni e a tutti gli accessori, possiamo passare a prendere la base dell’albero e posizionarla nel posto in cui abbiamo scelto di farlo. Meglio lasciarla per qualche tempo e osservare il comportamento del cane. Quando anche quella parte è accettata, si può procedere.

Ormai il cane conosce tutto e, quindi, in teoria, non avrà nessun problema nel vedere le persone avere a che fare con albero e decorazioni. La loro presenza non lo disturberà più perché ha avuto qualche giorno per familiarizzare e per abituarsi a loro.

Cosa fare

Ad ogni modo, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Non tanto per la distruzione dell’albero in sé per sé, ma per la salute e l’incolumità del cane stesso che può farsi male.

È molto importante valutare prima il carattere del cane per capire cosa si può fare e cosa no. Se la decisione è quella di fare ugualmente l’albero di Natale anche se si rischiano guai, allora bisogna prendere delle precauzioni.

Una cosa che si può fare è scegliere bene la posizione. Sarebbe opportuna una posizione sopraelevata, in modo tale che il cane non riesca a raggiungerlo. Oppure, bisognerebbe fare un piccolo recinto attorno alla base.

Infine, pensiamo a fissare bene l’albero ad un muro in modo che il cane non possa buttarlo a terra anche se gli viene in mente di giocare con i rami. Attenzione, però, a tutti i pericoli che incombono tra lucine e materiali tossici per gli animali domestici.