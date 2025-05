Combatti la malattia oculare tiroidea con Ted e Amgen

La malattia oculare tiroidea, una patologia autoimmune che colpisce tra 14.000 e 50.000 persone in Italia, ha una prevalenza significativa tra le donne (82%) nella fascia di età tra i 30 e i 60 anni. Pur non essendo classificata come rara, è ancora poco riconosciuta e frequentemente sotto-diagnosticata. Questa malattia può causare gravi conseguenze, come perdita della vista e disfigurazione facciale.

Per sensibilizzare l’opinione pubblica, Amgen ha lanciato la campagna “Ti presento Ted”, in partnership con diverse associazioni e società scientifiche. L’obiettivo è fornire strumenti per il riconoscimento tempestivo della patologia, raccontata in prima persona dall’attore Francesco Pannofino.

La malattia oculare tiroidea è spesso confusa con la malattia di Basedow-Graves. Sebbene si manifesti in circa il 30% dei pazienti affetti da questa condizione, è una patologia clinicamente distinta. I principali sintomi includono occhi sporgenti e problemi di motilità oculare, che a volte possono essere scambiati per congiuntivite o allergie, ritardando la diagnosi.

Il 61% dei pazienti sperimenta limitazioni nelle attività quotidiane, mentre il 40% manifesta ansia e il 22% depressione. La campagna offre contenuti informativi, tra cui una digital photostory in 8 episodi, per aiutare i pazienti a comprendere e affrontare la malattia.

Alessandra Brescianini di Amgen ha evidenziato l’importanza di un approccio integrato nella diagnosi e cura della malattia, coinvolgendo vari specialisti per migliorare la presa in carico dei pazienti. Le risorse della campagna sono disponibili sul sito www.tipresentoted.it.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com