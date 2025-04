Combatterò per la Verità Assoluta

Lulù Selassié, condannata a 1 anno e 8 mesi per stalking nei confronti dell’ex Manuel Bortuzzo, ha deciso di commentare la sua situazione su Instagram dopo un lungo silenzio. Ha espresso il suo dolore per essere stata tradita in una relazione di tre anni e ha rivendicato il diritto di lottare per la sua verità, affermando di essere stata calunniata e disinformata non solo da Bortuzzo, ma anche dai media.

Selassié ha denunciato un processo mediatico che ha spettacolarizzato la sua vicenda, affermando che molti articoli sono stati scritti per generare scalpore, senza tener conto della realtà. Ha definito questo fenomeno pericoloso, poiché compromette la verità in favore del sensazionalismo. La giovane ha descritto il suo periodo attuale come il più oscuro della sua vita, sottolineando che la verità processuale potrebbe differire dalla verità assoluta, che solo lei e Bortuzzo conoscono. Nonostante la condanna, ha dichiarato di avere la coscienza a posto e di poter andare a dormire tranquilla.

La sentenza è stata emessa dopo un processo con rito abbreviato, durante il quale la procura aveva richiesto una pena di 1 anno e 4 mesi. Selassié è stata accusata di aver perseguitato Bortuzzo, minacciandolo di morte e continuando a tormentarlo con comportamenti aggressivi. A seguito della denuncia dell’atleta, le è stato imposto un divieto di avvicinamento e l’obbligo del braccialetto elettronico.