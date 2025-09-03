Comacchio e la rinascita culturale tra arte e spettacolo

Gianni Persanti ricorda con affetto gli anni passati nella galleria d’arte, dove ha collaborato con Franco Farina, rinomato direttore della Civica Galleria d’Arte Moderna di Ferrara. Nel suo libro “Ieri a Comacchio”, recentemente pubblicato da La Carmelina, Persanti dedica un tributo a Farina e al clima culturale vivace degli anni Settanta e Ottanta a Comacchio, soprannominata la ‘piccola Venezia’.

Il volume sarà presentato questa sera alla Casa Museo ‘Remo Brindisi’ del Lido di Spina, a partire dalle 20:30. Durante l’evento, Persanti dialogherà con Diego Cavallina e Alessandro Mistri, autori di alcuni testi inclusi nel libro. Il loro lavoro si propone di rievocare il fermento culturale di quel periodo, che abbracciava diversi ambiti come cinema, teatro, musica, danza, arte, storia e archeologia.

Alessandro Mistri contribuisce con un pezzo intitolato ‘Emozione Comacchio’, in cui racconta le imprese jazzistiche della città, evidenziando il concerto del quartetto di Art Pepper, un evento esclusivo per l’Italia.

Il critico Lucio Scardino scrive riguardo alle importanti mostre organizzate da Farina a Comacchio, sottolineando il suo impatto nella città, a partire dalla mostra di Renato Guttuso nel 1982. Un contributo toccante è fornito da Paolo Micalizzi, noto critico cinematografico, che esplora il legame tra cinema e il Delta del Po, ponendo l’accento sulle opportunità artistiche offerte da quell’area ricca di diversità culturale.