Coma_Cose, La canzone dei lupi: il significato del testo della nuova canzone del duo milanese, tratto dall’album Nostralgia.

I Coma_Cose hanno scelto il nuovo singolo. Dopo il successo di Fiamme negli occhi, il brano presentato al Festival di Sanremo, e dopo la pubblicazione del nuovo album Nostralgia, i due artisti hanno optato per La canzone dei lupi. Il brano sarà in rotazione radiofonica dal 30 aprile. Manifesto d’amore, è uno dei pezzi più sentiti tra quelli scritti dalla coppia nella loro carriera.

La canzone dei lupi: la nuova canzone dei Coma_Cose

Scritta a quattro mani da Fausto e California, con la produzione dei Mamakass, La canzone dei lupi è un brano molto intimo, scandito da un beat dolce, ma non melenso, in grado di accompagnare un racconto d’amore sincero ma non banale.

Il significato di questo pezzo è stato anticipato anche qualche giorno fa in conferenza stampa dai due autori: “Tra le canzoni dell’album, una di quelle a cui teniamo di più e che meglio fotografa la nostra storia è La canzone dei lupi. Trascorrere gli anni insieme è un’esperienza forte, ma mantenere intatta la propria ribellione come individui singoli è davvero difficile“.

Coma_Cose: il significato di La canzone dei lupi

Il testo del brano è in effetti un vero manifesto di libertà, ma nel segno dell’amore. Chi si ama si sente libero di scegliere sempre la strada giusta, non quella più facile. Una cosa che Fausto e California si sono promessi fin dall’inizio: amarsi rimanendo coerenti e integri, al di là di ciò che nella loro vita può capitare, e senza cedere alle tentazioni dell’addomesticamento. Perché i lupi, restano sempre lupi, qualunque cosa accada. Ascoltiamo insieme questo nuovo brano, la vera canzone d’amore dei Coma_Cose, più anche di Fiamme negli occhi:

