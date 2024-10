COMA_COSE: Il Ritorno del Mood Autunnale con ‘Posti Vuoti’

I Coma_Cose tornano con il nuovo singolo “Posti Vuoti”, in uscita venerdì 25 ottobre. L’introduzione strumentale, caratterizzata da un groove energico di basso suonato da Michelangelo, che ha anche curato la produzione, immerge immediatamente nell’atmosfera autunnale del brano, esprimendo un racconto malinconico.

La canzone si sviluppa in un’atmosfera carica di nostalgia attraverso diversi livelli testuali. La tipica impronta urban e cantautorale di Fausto Lama si condensa su un giro ipnotico, sul quale si innalza la voce di California. Il vuoto fisico del brano riflette un’esperienza esistenziale, con i ricordi che emergono silenziosamente. Non basta l’eco di un posto desolato a colmare una mancanza affettiva, e il finale del brano, “Dentro siamo posti vuoti in attesa di una verità”, suggerisce una speranza di ricostruzione. L’invito è quello di trovare qualcosa o qualcuno in grado di riempire i “posti vuoti” interiori.

I Coma_Cose si presentano come un duo intimo e delicato, ma anche dirompente, confermandosi come uno dei gruppi più interessanti del panorama musicale contemporaneo. Il loro percorso è iniziato con l’EP “Inverno Ticinese” nel 2017, accolto con favore, e il successo è continuato con gli album “Hype Aura” (2019), “Nostralgia” (2021) e “Un Meraviglioso Modo Di Salvarsi” (2022). Hanno partecipato due volte al Festival di Sanremo, nel 2021 e nel 2023, eventi rimasti impressi nella memoria collettiva come tra i momenti più emozionanti della manifestazione degli ultimi anni.

Con "Posti Vuoti", il duo continua a esplorare temi profondi e personali, confermando il loro stile unico e la loro capacità di toccare le corde emotive del pubblico.