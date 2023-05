Coma_Cose, Agosto morsica: il significato del testo del nuovo singolo estivo del duo protagonista a Sanremo nel 2023.

Il nuovo singolo estivo dei Coma_Cose, Agosto Morsica, è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano è stato presentato in anteprima dal vivo durante la loro partecipazione al Concertone del Primo Maggio a Roma. L’uscita del singolo segue il successo del loro tour nei club, Un meraviglioso modo di incontrarsi, che ha registrato il tutto esaurito. Il tormentone estivo è pubblicato da Asian Fake/Epic Records Italy ed è accompagnato da un videoclip ufficiale. Scopriamo insieme i segreti di questo brano e del video.

Il video di Agosto Morsica dei Coma_Cose

I Coma_Cose hanno partecipato alla 73ª edizione del Festival di Sanremo con il brano L’Addio, scritto dalla band e prodotto da Fabio Dalè e Carlo Frigerio (Mamakass). Il brano si è poi aggiudicato il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Prima del Festival, il brano aveva già vinto il Premio Lunezia per Sanremo 2023 per l’eccezionalità dei contenuti.

Coma_Cose

Il videoclip del nuovo singolo, Agosto Morsica, ideato da Fausto Lama e prodotto da Borotalco.tv, mostra una Riccione deserta che si prepara all’alta stagione. Con i suoi colori retrò, ogni scena ci riporta indietro nel tempo alla quintessenza dell’estate italiana in Riviera. Dai giochi della sera, alle birre fredde e alle piadine in riva al mare, fino ai momenti romantici e tranquilli trascorsi insieme, che ricordano il sole cocente.

Di seguito il video del tormentone estivo:

Il significato di Agosto Morsica

Agosto Morsica, scritta da Coma_Cose e prodotta da Mamakass, è una compilation di immagini e ricordi che costituiscono il racconto di un’estate. La canzone è una miscela di emozioni, che vanno dalla nostalgia alla gioia, e cattura l’essenza della stagione: il formicolio sulla pelle dopo una giornata al sole, le notti selvagge che portano all’alba e il flusso infinito di hit estive alla radio.

Il brano mantiene le cifre stilistiche di California e Fausto Lama, invitando gli ascoltatori a ballare e cantare insieme. È una calda brezza di ricordi da condividere con chi ci circonda, come chiarito da versi come questi: “E mentre il sole scalda / c’è un vento che sparpaglia / i tuoi pensieri nell’aria / che se non sai dove farli atterrare / prova sulla mia spiaggia / ho un aeroporto al posto delle braccia“.