Coma_Cose a Sanremo 2021 con Fiamme negli occhi: il significato della canzone e la storia del duo indie-pop/rap al Festival della canzone italiana.

Nel Festival di Sanremo degli esordienti, non può sorprendere la presenza nel cast dei Coma_Cose. Il duo milanese fa parte di quel novero di artisti che hanno fatto storcere il naso al pubblico classico e più maturo del Festival. Eppure, negli ultimi anni hanno avuto un’ascesa straordinaria, conquistando le classifiche e collezionando milioni di stream sulle piattaforme principali. Ma cosa dobbiamo aspettarci da loro a Sanremo?

Coma_Cose: il significato di Fiamme negli occhi

Partiamo dalla canzone che presenteranno sul palco dell’Ariston. Fiamme negli occhi porta la firma dei due cantautori, Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano. Spiegano i due, come riportato da AllMusic Italia: “La canzone parla della nostra storia fatta di alti, bassi, di difficoltà, ma anche di momenti importanti come questo“.

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/coma_cose/

Dal punto di vista delle sonorità, i Coma_Cose descrivono Fiamme negli occhi così: “Ha una sonorità da viaggio in macchina. C’è dentro un po’ di tutto. È partita con la chitarra acustica sul divano. Ha quel mood da canzone da spiaggia, ma il vestito porta in tante altre cose, che fanno parte del nostro background. C’è l’elettronica, ci sono sonorità vintage, tutto insieme. Siamo contenti perché è una fotografia di quello che facciamo“.

Coma_Cose a Sanremo

Quella del 2021 sarà la prima apparizione in assoluto per il duo milanese, anche singolarmente. I due non si erano infatti mai candidati nemmeno per apparire come Nuove Proposte. Cosa possiamo aspettarci da loro? Molto complesso fare pronostici. Alle spalle il progetto milanese vanta un solo apprezzatissimo album, Hype Aura, numeri importanti ma un’esperienza relativa. Il pubblico da casa potrebbe supportarli, specialmente quello più giovane, e la critica con tutta probabilità li sosterrà. Per loro sarebbe però già una soddisfazione chiudere in classifica attorno alla decima posizione, puntando poi fortemente ai passaggi radiofonici e al successo fuori dalla competizione.

Di seguito Mancarsi dei Coma_Cose:

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/coma_cose/