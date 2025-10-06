Coma Cose si separano: addio a una coppia della musica italiana

I Coma Cose, il duo composto da Fausto Lama e Francesca Mesiano, alias California, hanno annunciato la fine della loro relazione sia personale che professionale attraverso i social media. Dopo dieci anni di carriera e un matrimonio recente, hanno spiegato che la crisi si è intensificata negli ultimi mesi. Hanno deciso di non rendere pubbliche le difficoltà per completare gli impegni già presi.

Nel messaggio condiviso, hanno dichiarato che la loro sinergia lavorativa ha finito per erodere la vita privata, rendendoli “solo una coppia sul palco”. La separazione comporta anche l’annullamento di due concerti, previsti a ottobre, che avrebbero dovuto svolgersi al Forum di Assago e al Palazzo dello Sport di Roma.

I Coma Cose si sono formati nel 2013 a Milano, guadagnando popolarità nella scena pop e indie italiana. Hanno raggiunto la notorietà grazie a brani come “Fiamme negli occhi”, dedicato alla loro storia d’amore, e “L’Addio”, che affronta una crisi amorosa poi superata. Il loro matrimonio, celebrato recentemente, sembrava suggellare un legame indissolubile, e la notizia della separazione ha colto molti fan di sorpresa, soprattutto dopo i recenti rumors sulle difficoltà nella loro relazione.

Nel loro messaggio, il duo ha espresso gratitudine al pubblico e ai collaboratori per un decennio di esperienze straordinarie. Hanno sottolineato che, sebbene il loro percorso artistico si concluda, il rapporto personale rimarrà significativo e intendono mantenere i contatti. La loro eredità musicale continuerà a vivere nella memoria collettiva.