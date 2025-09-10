Columbus Capital: Investimenti nella Transizione Energetica in Europa

Columbus Capital ha avviato la sua attività come primo search fund italiano dedicato all’ambiente e all’energia. Fondato da Andrea Bernardi con il supporto di una ventina di investitori internazionali, il fondo si concentra su piccole e medie imprese del Sud Europa operanti nel settore green ed energetico.

Il focus di Columbus Capital è la ricerca di aziende solide, principalmente in Italia e Spagna, con capacità di internazionalizzazione e in buono stato finanziario. Le imprese target devono avere un fatturato compreso tra 15 e 20 milioni di euro, un valore aziendale fino a 40 milioni e un margine EBITDA superiore al 15%, o almeno 1,5 milioni di euro.

L’area di interesse è la transizione energetica, che include imprese specializzate nella gestione e manutenzione di impianti e infrastrutture energetiche, nonché nella prevenzione di incendi. Si cercano realtà che offrano servizi per l’efficienza energetica, come sistemi HVAC, recupero di calore e modelli ESCO. Inoltre, l’obiettivo comprende società di ingegneria e consulenza che supportano la digitalizzazione, la decarbonizzazione, l’elettrificazione e l’industria 5.0. Columbus Capital prevede di individuare le aziende target entro la prima metà del 2026.