Columbia – Silver Ridge 2, Pantaloni da Hiking Convertibili Uomo

Se dai tutto sui sentieri e il tempo fa impazzire, allora hai bisogno di pantaloni che si trasformino rapidamente in pantaloncini – e viceversa. Questi pantaloni versatili sono progettati per l’avventura: ventilati, con fattore di protezione solare UPF 50 integrato e nylon ripstop che resiste alle cadute e non ti limita.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 30 x 20 x 5 cm; 320 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 15 marzo 2018Produttore ‏ : ‎ ColumbiaASIN ‏ : ‎ B07BD1R7NWNumero modello articolo ‏ : ‎ 190893989572Categoria ‏ : ‎ Uomo

Resistenti e confortevoli grazie al materiale traspirante ed elasticizzato in nylon ripstop, Rapida asciugatura grazie alla tecnologia Omni-Wick

100% Nylon

Chiusura: Bottone

Pantaloni da hiking convertibili

Orlo e vita parzialmente elasticizzati per un’elevata mobilità, Tecnologia Omni-Shade con protezione solare UPF 50

Cerniera per convertire i pantaloni in bermuda con cucitura interna di 25 cm, Pratico cambio di look per lunghe giornate all’aperto con meteo variabile

Contenuto: 1x Columbia Silver Ridge II, Pantaloni da Trekking, Uomo, Colore: Grill (Grigio), Taglia: W28/L30, Art.: 1794891

38,98€