Colton Underwood in America è famoso per essere stato un giocatore di football, ma soprattutto per la sua carriera in tv. Il bel 29enne tra i tanti programmi che ha fatto, ha partecipato anche a The Bachelor (uno show in cui un uomo di bell’aspetto e single deve scegliere la sua potenziale futura sposa tra 25 pretendenti) da cui è uscito insieme alla bella Cassie Randolph. Oggi però è arrivato il colpo di scena, perché Colton Underwood ai microfoni di Good Morning America ha fatto coming out.

“Ovviamente quest’anno è stato molto particolare per tante persone, e probabilmente molte persone si sono guardate allo specchio e hanno capito chi sono e da chi sono scappate o da cosa. Sono gay. E sono venuto a patti con questo all’inizio di quest’anno e l’ho elaborato. Sono felice e forse non lo sono stato mai così tanto in tutta la mia vita. Il passo successivo in tutto questo è stato di far sapere alla gente chi sono. Sono ancora nervoso, ma è stato sicuramente un viaggio. […] Prima avrei preferito morire piuttosto che dire che sono gay e questa cosa mi ha dato una svegliata. Ho anche pensato di farmi del male. In quel momento mi sono detto ‘questa è la tau vita e devi prenderne il controllo’”.

Buon per Colton, adesso si è liberato da un peso enorme, non deve più fingere e in piccolissima parte ha contribuito ad abbattere il muro dell’omofobia. Ad ogni coming out (soprattutto quelli celebri) cade un mattone di questa barriera fatta da ignoranza, paura e cattiveria.

Colton Underwood: il video del coming out.