Colton Underwood non ha nemmeno fatto in tempo a dichiararsi gay che già è al lavoro con quel manzo di Gus Kenworhty per fare i big money grazie al suo coming out (e non c’è nulla di male). Secondo Variety l’ex campione di football e star di The Bachelor avrà il suo reality show su Netflix.

Netflix ha rifiutato di confermare la notizia, ma un insider affidabile ha assicurato che lo show approderà sulla piattaforma entro l’anno e che al fianco di Underwood ci sarà un altro belloccio, Gus Kenworthy: “Il campione olimpionico sarà la spalla del protagonista e pare che il suo ruolo sarà quello di guida nel mondo LGBT. Questa nostra fonte ci ha detto che i due stanno girando proprio in questi giorni. Questo sarà solo uno dei nuovi progetti di Underwood“.

Cioè Gus farà da fatina madre a Colton? Ma che trash.

Se Netflix vuole convincermi a guardare questa roba deve far togliere i vestiti a Gus e poi ne parliamo.



