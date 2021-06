Ormai sono 5 anni che Colton Haynes che ha fatto coming out, ma in realtà chi segue l’attore sa bene che le voci sulla sua omosessualità circolavano da molto tempo prima. I rumor sono esplosi quando alcune foto di Colton da giovane hanno iniziato a circolare. In questi vecchi scatti fatti per XY Magazine si vede Haynes che limona con un altro ragazzo.

Proprio di queste immagini ha parlato ieri sera Colton Haynes, rivelando quanto lo abbiano fatto star male e quanto adesso sia fiero del ragazzino che ha posato per XY Magazine.

“Non ho mai postato questa foto prima d’ora. In effetti, ho trascorso gran parte della mia carriera cercando di cancellare questi scatti da Internet quando ancora non ero uscito allo scoperto. In parte perché così tante persone a Hollywood mi dicevano che non avrei mai lavorato come attore apertamente gay, ma in parte perché mi vergognavo incredibilmente.

Mi ha rattristato vedere queste foto scattate quando ero un giovane modello di 15 anni. Prima che mi rendessero più etero possibile per le telecamere… prima che imparassi a vedere il mio essere queer come una responsabilità. Ero geloso di lui. Il ragazzo in queste foto era così aperto, così libero. Poi gli avrebbero insegnato che non andava bene essere quello che era.

Vale la pena festeggiare l’essere gay. Vorrei averlo capito prima, ma sono così felice di saperlo ora. Adesso parlo a tutti i membri della comunità LGBTQIA+, spero che questo mese (e sempre) festeggiate voi stessi, esattamente come siete.

Che consiglio darei al vecchio me che si nascondeva? Gli direi che è abbastanza bravo per questo mondo, che andrà tutto bene e gli chiederei di rimanere fedele a sé stesso“.

ciò che ha scritto Colton Haynes mi spezza davvero il cuore. il fatto che ci sia gente che ha passato e che passa ancora la stessa cosa fa veramente male e incazzare allo stesso, nessuno si merita un trattamento del genere solo per essere gay pic.twitter.com/I0yhZYlUSD — rōbs ☁️ (@sonotuapayne) June 17, 2021

per chi dice che nel 2021 il closet non esiste quindi che le persone dello spettacolo possono fare il loro lavoro liberamente andate a leggere l’ultimo post di Colton Haynes così tornate alla realtà — filly 🦋 (@Calamity_NIL) June 17, 2021

Colton Haynes on the advice he’d give his younger self: “What advice would I give to the boy who hides his true self in the closet? I would tell him he’s good enough for this world, that everything will be fine and I’d ask him to stay true to himself.” (https://t.co/lEPOZv7pIl) pic.twitter.com/A1YUu82xEo — Film Updates (@FilmUpdates) June 17, 2021

Il coming out di Colton Haynes.

“Quando ho visto che ne parlavano tutti ero scioccato. Avrei dovuto fare un commento o una dichiarazione, ma io non ero pronto. Mi sentivo come se non dovessi dare ulteriori spiegazioni. Penso che a tempo debito, ognuno deve prendere la decisione di fare coming out, ma deve farlo quando è pronto e io in quel momento non lo ero ancora. Le persone che hanno pregiudizi e pensano solo a giudicare coloro che sono gay o diversi non si rendono conto che recitare 24 ore al giorno è la cosa più faticosa nel mondo. Adesso che ho detto la verità sono felice più di quanto non sia mai stato in passato, c’è voluto molto tempo ma ce l’ho fatta!”

PH: Nino Munoz