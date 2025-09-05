Coltello in Festa a Maniago: Tradizione e Innovazione Artigiana

MANIAGO — Sta per iniziare la 21ª edizione di Coltello in Festa, evento che celebra l’artigianato di Maniago dal 2003, attirando visitatori e appassionati. Il 6 e 7 settembre, la “Capitale Italiana delle Coltellerie” aprirà al pubblico con un programma ricco di cultura, dimostrazioni, laboratori, musica, mostre e specialità gastronomiche.

Inizialmente concepito per valorizzare un settore produttivo storico, Coltello in Festa è oggi un appuntamento consolidato, con il supporto di Pro Maniago APS, Sviluppo e Territorio, e delle istituzioni locali. L’anteprima si terrà il 5 settembre al Museo dell’Arte Fabbrile, dove l’avvocato Gabriele Traina chiarirà le normative relative agli strumenti da taglio. Seguirà uno spettacolo teatrale nella Centa dei Conti.

Il 6 settembre avverrà l’inaugurazione ufficiale in Piazza Italia, con Marianna e Mauro Corona come ospiti speciali, in dialogo con il giornalista Lorenzo Padovan. Il fulcro dell’evento sarà la mostra mercato delle coltellerie, con stand in tutto il centro storico, dimostrazioni di forgiatura e la partecipazione di artigiani.

Le aziende locali apriranno le porte al pubblico, con un servizio di bus navetta gratuito dal Museo. In Piazza Italia, una grande tendostruttura accoglierà una mostra di coltelli artigianali. Ci saranno anche laboratori e dimostrazioni per bambini e adulti, mentre la cucina friulana sarà rappresentata da vari chioschi.

L’arte si farà spazio con mostre presso Palazzo D’Attimis, nella Galleria Morandini, e nel Castello di Maniago. Per le famiglie, laboratori creativi e attività ludiche. Il weekend includerà anche la Jouf Fly Race, musica dal vivo e una grande chiusura con uno spettacolo pirotecnico. I festeggiamenti continueranno l’8 settembre con un mercatino e concerti.