Coltello e tragedia di Capodanno: un egiziano ucciso dai carabinieri a Villa Verucchio

Un cittadino egiziano è stato ucciso da un carabiniere a Villa Verucchio, vicino Rimini, dopo aver accoltellato quattro persone durante i festeggiamenti di Capodanno. L’intervento dei carabinieri è avvenuto intorno alle 23.30 in seguito alle segnalazioni su un’aggressione in corso. La prima vittima, un 18enne, è stata colpita alle spalle mentre acquistava sigarette in un distributore automatico vicino a un popolare ristorante della zona. L’aggressore è riuscito a scappare, ma alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi. Il giovane ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Infermi, dove versa in condizioni critiche.

Poco prima della mezzanotte, l’aggressore è tornato sul luogo della prima aggressione, colpendo altre tre persone: una giovane donna e una coppia di anziani. All’arrivo dei carabinieri, il sospetto avrebbe cercato di accoltellare un militare, il quale ha reagito sparando e uccidendolo sul posto. I feriti sono stati successivamente trasportati in ospedale, ma le loro condizioni non sono gravi.

Le motivazioni che hanno spinto il cittadino egiziano ad aggredire le persone rimangono attualmente sconosciute. Inizialmente si pensava a una rapina finita male, ma questa ipotesi è stata esclusa. Gli investigatori, tra cui un magistrato, sono intervenuti sul luogo per esposizioni ed accertamenti. Secondo le ricostruzioni, i carabinieri sono stati chiamati a gestire una situazione di emergenza e tentare di fermare l’uomo.

Uno dei militari ha sparato un colpo in aria come avvertimento, ma l’aggressore, armato e che avanzava in modo minaccioso, ha costretto il carabiniere a usare il colpo mortale. Fortunatamente, i feriti sono stati prontamente assistiti dal personale del 118: tre sono stati trasferiti all’ospedale Bufalini di Cesena e uno all’Infermi di Rimini, ma fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita. La situazione ha destato preoccupazione e viene monitorata attentamente dalle autorità locali.