Coltellate all’addome, 24enne ucciso all’alba a San Benedetto del Tronto

Un 24enne di origini africane è stato ucciso questa mattina all’alba sul lungomare di San Benedetto del Tronto. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato accoltellato all’addome mentre si trovava in compagnia di altre persone. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che stanno indagando per chiarire la dinamica dell’episodio. Le forze dell’ordine stanno anche cercando di verificare se vi sia un collegamento tra questo omicidio e il ferimento di un altro ragazzo, avvenuto a Grottammare. I dettagli dell’incidente sono ancora in fase di raccolta, e gli inquirenti cercano informazioni per ricostruire il contesto e le motivazioni di quanto accaduto. L’incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, che ora attende risposte e giustizia per la vittima.