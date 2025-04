Colpo di tacco e rete

Un colpo di tacco perfetto di Castellanos porta la Lazio in vantaggio contro il Bodo nella partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League. L’attaccante biancoceleste sblocca il risultato al ventesimo minuto, regalando un momento brillante ai tifosi. Il gol arriva grazie a un’azione avviata da Isaksen, che fugge sulla destra e crossa a raso verso il centro dell’area. Nonostante la presenza di diversi difensori avversari, Castellanos riesce a trovare un modo per concludere: con un audace colpo di tacco destro, manda il pallone in rete, siglando così il primo gol della partita. La Lazio si porta in vantaggio con questo gesto tecnico, mostrato nel video condiviso sui social. Il clima di entusiasmo si percepisce tra i tifosi, in attesa di ulteriori sviluppi nel match.