Colpo di scena al GF? “Mirko torna con Perla e lascia Greta”

Se la prima parte di questo Grande Fratello ha visto Beatrice Luzzi come unica protagonista dello show, dall’arrivo di Mirko Brunetti le cose sono un po’ cambiate. Il ragazzo infatti piace alle sue coinquiline e inoltre intorno a lui ci sono anche la ex Perla Vatiero e la fidanzata Greta Rossetti, che da casa loro continuano a commentare e lanciare (e lanciarsi) frecciatine. E nelle prossime settimane questo triangolo potrebbe riservarci un colpo di scena. Fuori e dentro la casa del GF c’è chi pensa che il belloccio potrebbe ritornare con la sua ex.

Colpo di scena nel triangolo di Mirko, Greta e Perla?

Dopo aver messo la sua storia con Greta in stand by, Mirko è tornato sui suoi passi e durante il confronto con la Rossetti è scattato il bacio. Adesso il gieffino si professa fidanzatissimo, ma un’esperta di gossip è certa che presto arriverà il colpo di scena. Deianira Marzano ha dichiarato che secondo lei Brunetti, Vatiero e Rossetti sono d’accordo dalla fine di Temptation Island e che lui tornerà con Perla durante il Grande Fratello.

“Come ho sempre sostenuto i tre sono d’accordo dalla fine di Temptation Island. E dopo tutto sto giro di follower e visibilità lui tornerà con la sua ex”.

Se Mirko tornerà davvero con Perla non possiamo saperlo, ma di sicuro il ragazzo ha passato l’estate con Greta. Una cosa però è vera, nonostante lui dichiari di essere innamoratissimo della sua compagna e di aver chiuso la precedente relazione, ogni volta che Alfonso Signorini nomina Perla o manda in onda una sua storia Instagram, lui sorride. La stessa reazione Mirko l’ha avuta quando la sua ex gli ha scritto una bella lettera. Anche in quel caso Brunetti ha reagito positivamente ed ha speso delle belle parole per lei: “Non si può mica dimenticare cinque anni insieme ad una persona. Ha detto delle cose bellissime e sono contento“.

Nuovo triangolo alchemico e chimico in arrivo.