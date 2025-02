Colpo di scena a Uomini e Donne, Francesca ha scelto, ma è caos in studio

Francesca Sorrentino ha sorpreso tutti a Uomini e Donne decidendo di lasciare il programma a causa di un inganno subito da Gianmarco Meo. Il 4 febbraio, la tronista ha scelto Gianluca Costantino, un passo inaspettato che è stato il culmine di una serie di eventi problematici. Durante l’ultima registrazione, Lorenzo Pugnaloni ha raccontato che la situazione è andata complicandosi con l’arrivo di Francesca e dei suoi corteggiatori, Gianmarco e Gianluca, fino alla scelta sorprendente di quest’ultimo.

Il deterioramento del rapporto tra Francesca e Gianmarco è stato segnato da una lite, durante la quale Francesca ha accusato Gianmarco di essere gestito da un’agenzia, un’affermazione inizialmente negata ma poi confermata dal corteggiatore, che ha rivelato di avere un contratto con penale di 10mila euro. Questo inganno ha profondamente deluso Francesca, spingendola a lasciare il trono e sottolineando la sua ricerca di relazioni sincere.

Nonostante la volontà di abbandonare il programma, Gianluca ha rincorso Francesca, convincendola a tornare per confrontarsi definitivamente con Gianmarco. Dopo un chiarimento, Francesca ha salutato Gianmarco in modo risolutivo, segnando un punto di non ritorno nella sua partecipazione. Successivamente, Francesca e Gianluca hanno condiviso un momento intimo, culminando in un bacio, che ha segnato una nuova fase della loro relazione. Tuttavia, la scelta è avvenuta senza i tradizionali festeggiamenti, evidenziando come le circostanze avessero influenzato il clima del momento. La storia di Francesca e Gianluca ha quindi preso una piega inaspettata, rivelando la complessità delle dinamiche affettive nel programma.