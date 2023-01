Colpo di scena a The Voice Senior, i coach bocciano la voce di Lady Oscar: “Stonata”

The Voice Senior è tornato ieri sera con la sua terza edizione e subito nella prima puntata abbiamo assistito a un colpo di scena. Clara Maria Teresa Serina, che si è presentata sul palco cantando Garota De Ipanema, è stata per tantissimi anni la voce della sigla di Lady Oscar.

E – nonostante faccia questo di professione – è stata bocciata dai quattro coach: “è stonata, non c’ha voce”, ha detto Loredana Bertè; “non andava a tempo e per me il tempo è una cosa fondamentale. Il tempo per chi fa musica è fondamentale“, la replica di Gigi D’Alessio.

Clara Maria però non si è scoraggiata e dopo aver cantato Lady Oscar ha ringraziato i coach e se n’è andata: “Per me cantare una musica brasiliana era tornate ai tempi in cui suonavo la chitarra e cantavo in Brasile“.

Colpo di scena a The Voice Senior: Clara Maria è la voce di Lady Oscar, ma viene bocciata dai coach

La 72enne faceva parte della band I Cavalieri del Re, famoso gruppo musicale specializzato in sigle di cartoni animati. Oltre Lady Oscar la cantante ha inciso anche le sigle di Kimba, Sasuke, L’Uomo Tigre, Coccinella, Lo Specchio Magico, Yattaman, La ballata di Fiorellino; Gigi La Trottola, Chappy, Devil Man e Ransie la Strega.



