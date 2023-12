Colpo di scena a Ballando, annuncio di Milly: “Novità, concorrenti avvisati”

La finale di Ballando con le Stelle si avvicina (andrà in onda il prossimo 23 dicembre) e Milly Carlucci ha preparato un colpo di scena per la puntata di stasera. Dopo settimane passate senza eliminazioni, nella settima puntata dello show ben due coppie dovranno abbandonare la pista da ballo.

Il colpo di scena annunciato da Milly Carlucci.

Ieri pomeriggio a La Volta Buona, Milly Carlucci ha svelato un’anticipazione della nuova puntata. In collegamento con Caterina Balivo, Milly ha parlato delle due eliminazioni ed ha spiegato il motivo di questa scelta.

“Non sono da sola, abbiamo appena finito una prova e sono qui con Giovanni Terzi. C’è un colpo di scena in questa nuova puntata perché non vedrete una sola eliminazione ma due e tutto qui in diretta. Siccome la classifica è corta ormai. Già abbiamo avuto nelle scorse settimane delle eliminazioni. Direi a tutti i concorrenti di preparasi bene, soprattutto il secondo ballo. Quello che serve per lo spareggio. Quindi tutti pronti allo spareggio e prepararsi è una cosa saggia. Siamo molto avanti con il programma bisogna essere belli forti in questa parte”.

Prove a sorpresa e un’eliminazione imprevedibile 💥

Rivedi in soli 10 minuti i momenti più salienti della 6ª puntata di #BallandoConLeStelle 👉 https://t.co/M6UBNPWTr3 pic.twitter.com/I5pVqp555p — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) November 27, 2023

La reazione dell’ultima coppia eliminata.

Sabato scorso Paola Perego e Angelo Madonia sono stati eliminati e il ballerino ha detto di confidare nel ripescaggio: “Sono molto contento di aver fatto questo percorso con una professionista come Paola. Ci sono stati così tanti miglioramenti e sono molto fiero. Ringrazio chi ci ha seguito, anche se alla fine non ci avete supportato troppo. Adesso abbiamo una pausa e poi ripartiremo con il ripescaggio. Noi ci prepareremo e saremo pronti a tornare in pista e quindi continuate a sostenerci“.

Anche la Perego ha detto di sperare nel ripescaggio: “No, non sono triste e per me è già una bella vittoria, non era scontato. Intanto sono felice di essere arrivata fino a qui. Poi vi ringrazio per il calore e il supporto. A questo punto però vediamo come andrà anche il ripescaggio“.