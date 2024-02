Colpo di fulmine a Sanremo per Emma: “Pensieri impuri du un collega”

Per la serie ‘viva la sincerità’ Emma Marrone ieri in un’intervista rilasciata a Fan Page ha rivelato di aver avuto un colpo di fulmine a Sanremo. La cantante di Apnea dopo aver incontrato un suo collega ha fatto una ricerca per scoprire la sua età.

La Marrone ha confessato di aver fatto dei pensieri impuri su Tedua. Emma dopo il colpo di fulmine ha cercato l’età del collega ed ha aggiunto che purtroppo il cantante è troppo piccolo per lei (lui ha 29 anni, lei 39).

Dieci anni di differenza? Ma che vuoi che sia, Emma…



“Devo dire che sono sempre più convinta della scelta di presentarmi con questo brano. Perché mi sto facendo un Festival di Sanremo veramente con una goduria. Mi sto divertendo tantissimo e sono molto contenta. Sono anche felice che il pezzo stia andando molto bene sia in streaming che in radio. Questo è un sentore importante di riconoscimento per me e per tutti quelli che con me hanno lavorato alla realizzazione di questa canzone e a tutto il resto. Ormai è un anno che non ci fermiamo dal disco Souvenir, al tour, Sanremo, poi torniamo in tour. Quando le cose vanno bene non stai più in apnea. L’ultima canzone che ho ascoltato in streaming? La mia e Pazza di Loredana Bertè, passo da Apnea a Pazza. Quest’anno ci sono canzoni incredibili, ma con lei c’è quel legame da mamma a figlia, il suo pezzo è bellissimo”.