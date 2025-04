Colpo della strega: i consigli degli ortopedici per curarlo

Il blocco lombare acuto, noto come “colpo della strega”, si manifesta all’improvviso, causando intenso dolore e limitando i movimenti della schiena. È una patologia comune, con la maggior parte delle persone che riporta almeno un episodio nella vita. Pietro Randelli, esperto di ortopedia, sottolinea l’importanza di una gestione iniziale da parte del medico di medicina generale, che di solito prevede riposo e antidolorifici. L’intervento dell’ortopedico è necessario solo in caso di resistenza al trattamento conservativo o di malattie da approfondire.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il mal di schiena è una delle principali cause di disabilità globale, con oltre 600 milioni di persone che ne hanno sofferto nell’ultimo anno. In Italia, un terzo della popolazione è costretto a rimanere a casa ogni anno a causa di questo disturbo. Alberto Di Martino fa notare che la lombalgia è un sintomo, non una diagnosi, e può derivare da varie patologie, non tutte legate alla colonna vertebrale.

La maggior parte dei casi di lombalgia può essere gestita con riposo e farmaci, mentre problemi più gravi richiedono esami specialistici. Riprendere uno stile di vita attivo e sano è cruciale per prevenire recidive. Tra i giovani, la lombalgia richiede particolare attenzione per diagnosticare e trattare tempestivamente eventuali patologie. Inoltre, in caso di dolore che si irradia agli arti inferiori, è necessaria una visita approfondita per individuare eventuali compressioni nervose.

In generale, il trattamento conservativo è efficace, ma nei casi più gravi può essere necessario l’intervento chirurgico per affrontare le cause del dolore. L’intervento, condotto da esperti, può portare a significativi miglioramenti e recupero della funzionalità.