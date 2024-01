Colpo basso a Fedez “attento Myrta Merlino ha qualcosa su di te”, lui ci casca e ne esce pulitissimo

Francesco Facchinetti è stata l’ultima vittima de Le Iene, che grazie all’intelligenza artificiale hanno fatto uno scherzo a lui e a diversi suoi contatti. Utilizzando la voce campionata del manager, Sebastian Gazzarrini ha fatto credere ad Amadeus di poter portare Taylor Swift al Festival di Sanremo e poi ha giocato un colpo basso a Fedez: “Adesso invio un vocale a qualche tuo amico. Vediamo chi c’è qui, Fedez!”. Facchinetti ha provato a far cambiare idea alla iena: “No ti prego, non mi pare il momento per mandare un messaggio a Federico“.

Il colpo basso a Fedez, che però ne esce bene.

Il messaggio che è stato recapitato (con la voce di Facchinetti) al rapper ha a che fare con il recente botta e risposta tra Myrta Merlino e Fedez: “Fede come stai? Ascolta, ho sentito Myrta Merlino. Stai attento perché ha delle cose su di te“.

Un vero colpo basso, perché se Fedez non avesse avuto la coscienza pulita avrebbe potuto rispondere in maniera compromettente o quantomeno avrebbe dimostrato di essere allarmato e invece da questo scherzo ne è uscito benissimo. Mr Ferragnez pochi minuti dopo aver ricevuto il messaggio farlocco ha risposto: “Guarda che io sono pulito. Non ho nulla da nascondere. Questo mese mi hanno guardato anche il b**o del c**o. Quindi che stia attenta lei a quello che dice”.

Fedez ha anche inviato un vocale a Facchinetti, facendogli notare – giustamente – che il suo messaggio non aveva molto senso: “Ma poi Francesco, ma che messaggio è? Mi dici di stare attento a Myrta Merlino che ha delle cose su di me. E dopo che sto attento cosa succede? Sto attento in che modo? O mi dici cosa ha in mano“.

A quanto pare gli inviati di Pomeriggio 5 appostandosi intorno a casa Ferragnez armati di telecamere e zoom possono trovare soltanto Paloma intenta a espletare i propri bisogni fisiologici e nulla di più.