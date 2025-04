Colpo alla mafia a Palermo: 12 arresti e l’allarmante crescita della richiesta di aiuto a Cosa Nostra

È di 12 arresti il bilancio di un’operazione della Squadra mobile e della Sisco a Palermo, che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale accusata di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, traffico di stupefacenti e detenzione illegale di armi. L’operazione si inquadra in un’indagine sul mandamento mafioso della Noce, rivelando i nuovi assetti del clan.

L’indagine ha ricostruito l’ascesa degli attuali referenti del mandamento della Noce, che avrebbero preso il controllo delle principali attività illecite dopo la morte di un noto capomafia, evento che ha sancito una scissione tra fazioni tradizionali e alternative. Sono stati documentati diversi casi di estorsione ai danni di cantieri edili e attività commerciali, assieme a danneggiamenti e vessazioni nei confronti di un commerciante della zona, culminando in una rapina nel 2023.

Inoltre, gli investigatori hanno evidenziato come il clan avesse un forte interesse nel controllo delle piazze di spaccio e nella gestione dei canali di approvvigionamento degli stupefacenti, utilizzati per finanziare l’organizzazione. Una preoccupante tendenza emersa dalle indagini è la propensione della comunità a rivolgersi ai membri di Cosa Nostra per risolvere contese private e difficoltà collettive, segnalando l’influenza pervasiva della mafia nella vita quotidiana di Palermo. Questa operazione sottolinea l’importanza di contrastare le attività mafiose e ripristinare la legalità nella regione.