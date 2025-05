Colpo a sorpresa dei Friedkin?

Sale l’attesa per l’annuncio del nuovo allenatore della Roma, con Dan e Ryan Friedkin che valutano i suggerimenti di Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi. La lista dei candidati si è ristretta e le quotazioni oscillano a seconda dell’approccio desiderato. Secondo quanto riportato da Adnkronos, chi lavora con i Friedkin suggerisce di non sottovalutare la tentazione di sorprendere nuovamente, come avvenuto con Josè Mourinho.

Se ci fosse l’opportunità, i proprietari potrebbero cercare un top allenatore, anche al di fuori dei nomi già considerati. Massimiliano Allegri appare come un profilo più affermato rispetto a Cesc Fabregas e Francesco Farioli, entrambi con buone chance. Gian Piero Gasperini ha visto risalire le sue quotazioni, nonostante le smentite, ed è considerato il più vicino a un accordo, mentre quelle di Stefano Pioli sono in calo. Tra i nomi circolati ci sono anche Maurizio Sarri, Vincenzo Montella, Roberto Mancini e Vincenzo Italiano.

Emergono anche possibilità di un colpo a sorpresa: con la qualificazione in Champions, i Friedkin potrebbero cercare di correggere gli errori legati all’esonero di Daniele De Rossi e all’ingaggio di Ivan Juric. L’eredità della panchina della Roma, dopo la rimonta straordinaria di Claudio Ranieri, si fa dunque più pesante. La situazione è fluida e attesa, con diversi scenari che si possono delineare nelle prossime ore.