Colpito dalla sindrome di Cushing, Fiocco spera ancora in una casa per sempre.

Fiocco è un povero cane affetto dalla sindrome di Cushing, in cerca di una casa per sempre dove possa essere amato. Dopo un passato difficile trascorso in un canile, la sua vita è cambiata grazie all’impegno di alcuni volontari, ma ora è ancora in cerca di una famiglia. La sindrome di Cushing è una condizione cronica che colpisce il sistema endocrino e comporta un eccesso di cortisolo, causando sintomi come aumento della sete e dell’appetito, accumulo di grasso addominale, perdita di pelo e letargia. Nonostante ciò, con le giuste cure, Fiocco può vivere una vita normale e serena.

Il trattamento per la sua patologia prevede un farmaco specifico che costa circa 40 euro al mese, una cifra affrontabile rispetto all’amore e alla compagnia che Fiocco potrebbe offrire. Purtroppo, molti potenziali adottanti si allontanano a causa del pregiudizio legato alle malattie croniche negli animali, rendendo la ricerca di una famiglia ancora più difficile rispetto a quella per un cucciolo sano.

Fiocco, comunque, è un cane speciale: equilibrato, affettuoso e compatibile con altri animali. Attualmente vive in rifugio, ma la sua malattia non dovrebbe essere un ostacolo alla sua adozione. Adottare Fiocco rappresenta un atto di generosità verso un cane che, seppur afflitto da una patologia cronica, ha un grande potenziale per vivere felice e rendere felice anche chi lo accoglie. Adottarlo potrebbe trasformare radicalmente la sua vita e quella della nuova famiglia.