colpito da un grave problema di salute

David Lynch, noto regista e artista, ha recentemente rivelato di soffrire di enfisema polmonare a causa di decenni di fumo. Questa malattia ha avuto un impatto significativo sulla sua vita, costringendolo a modificare radicalmente le sue abitudini quotidiane. Lynch, che ha ricevuto un Oscar alla carriera nel 2019, ha iniziato a fumare a soli otto anni, portando a conseguenze devastanti per la sua salute. Nel 2020, gli è stata diagnosticata una forma di enfisema, che ha ridotto notevolmente la sua capacità respiratoria.

In un’intervista, Lynch ha descritto come la sua passione per il fumo fosse legata al suo amore per l’arte; ha spesso considerato il tabacco una parte integrante della sua identità creativa. Nonostante fosse consapevole dei rischi, ha cercato di smettere di fumare più volte nel corso degli anni, senza successo. Ogni tentativo di abbandonare il fumo si è rivelato complicato, e la tentazione è sempre stata presente.

La diagnosi del 2020 ha segnato un punto di svolta nella vita di Lynch. Due anni dopo, ha finalmente preso la difficile decisione di smettere di fumare. La consapevolezza della gravità della sua condizione lo ha costretto a riconsiderare le sue priorità. Lynch ha descritto il suo percorso verso la rinuncia al tabacco come un’esperienza illuminante, riconoscendo che le illusioni legate al fumo non facevano altro che mascherare le conseguenze delle sue scelte.

Oggi, vive con una bombola d’ossigeno e affronta difficoltà anche nelle attività quotidiane, come uscire di casa. Ha usato una metafora per descrivere la sua condizione: “Camminare con un sacchetto di plastica intorno alla testa”. Nonostante le limitazioni fisiche, Lynch mantiene viva la speranza di tornare a dirigere un film, ipotizzando di farlo in modo diverso, potenzialmente da remoto. Questa situazione lo ha costretto a confrontarsi con la fragilità della vita e i risultati delle sue scelte passate, trasformandolo in un simbolo di resilienza, nonostante le sfide enormi che sta affrontando.