Il defibrillatore al parco del Valentino manca, i dissuasori elettronici che fermano le macchine all’ingresso del parco entrando da corso Massimo D’Azeglio, questa volta, secondo il racconto dei testimoni, hanno fermato l’ambulanza del 118 arrivata per soccorrere un uomo colto da un malore mentre correva in riva al Po. Quell’uomo morirà pochi minuti più tardi. Era un avvocato, Luca Zambelli, 49 anni, di Settimo Torinese, lavorava in uno studio in via De Sonnaz.

Domenica mattina, intorno alle 10.30 stava facendo jogging al parco come era abitudine quando si è sentito male. Alcuni podisti lo hanno visto cadere a terra e si sono subito messi a cercare un defibrillatore, qualcun altro ha chiamato un’ambulanza. I soccorritori arrivano ma i varchi non si aprono e nemmeno l’intervento della guardia di finanza riesce a sbloccarli. I baschi verdi hanno caricato in macchina due sanitari dell’equipe a bordo dell’ambulanza con l’attrezzatura e hanno fatto il giro del parco per evitare i varchi e raggiungere il paziente. Un medico che si trovava in zona ha cercato di fargli il massaggio cardiaco, fino all’arrivo dei sanitari. Ma ogni tentativo di salvare l’avvocato è stato inutile. Impossibile dire se le cose sarebbero andate diversamente se l’ambulanza non fosse rimasta bloccata.

[[ge:rep-locali:rep-torino:282164905]]

Alla centrale del 118 l’ambulanza risulta arrivata in corso Massimo d’Azeglio nei tempi previsti per un normale intervento. Non sono quantificati i minuti persi per il blocco dei varchi – che dovrebbero aprirsi automaticamente quando passa un mezzo di soccorso – ma sul verbale di intervento gli operatori segnalano che l’ambulanza non è riuscita a proseguire per i blocchi elettronici mobili.