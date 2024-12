Colpito a morte da un proiettile

Un uomo di 43 anni, Giuseppe Di Giosa, originario della provincia di Bari, è stato trovato morto all’interno di una Fiat Panda bianca in via Papini, a Lecce. La vittima è stata colpita da diversi proiettili, presumibilmente con una pistola e un kalashnikov, anche al volto. Sulla scena del crimine, le forze dell’ordine hanno rinvenuto un borsone contenente 7 chili di hashish.

Il ritrovamento del corpo è avvenuto mercoledì 18 dicembre intorno alle 18. All’arrivo degli agenti, assistiti anche dal personale sanitario del 118 e dai vigili del fuoco per illuminare l’area, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. Sul posto è intervenuto il medico legale, il dottor Alberto Tortorella, per un primo sopralluogo; si prevede l’autopsia per chiarire meglio le cause della morte di Di Giosa, già noto alle forze dell’ordine.

Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Alberto Santacatterina. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, considerando che la zona, pur non essendo ad alta densità di abitazione, ha alcune case nelle vicinanze dove i residenti potrebbero fornire informazioni utili. Secondo le prime notizie, Giuseppe Di Giosa sarebbe stato coinvolto in operazioni legate al traffico di droga; in passato, era stato arrestato per reati simili.

La dinamica dell’omicidio suggerisce un possibile inquadramento nell’ambito di conflitti legati al traffico di stupefacenti, un’ipotesi che le forze dell’ordine stanno esaminando attentamente. Eventi simili stanno suscitando preoccupazione nella regione, accentuando i timori legati alla violenza per affari illeciti.

Recentemente, un altro omicidio ha avuto luogo a Sannicandro di Bari, dove un ragazzo di 19 anni è stato ucciso da colpi di pistola, evidenziando un clima di crescente insicurezza. Mentre le indagini sull’omicidio di Di Giosa proseguono, il panorama criminale della Puglia meridionale resta sotto osservazione, con le autorità che cercano di garantire sicurezza nella comunità.