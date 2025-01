“Colpita la mia famiglia” Chiara Ferragni a processo per truffa: l’imprenditrice digitale rompe il silenzio per la prima volta

Chiara Ferragni, influente imprenditrice, è coinvolta in un procedimento legale a Milano per truffa aggravata, con l’accusa riguardante operazioni commerciali sui suoi prodotti. Ferragni considera ingiusta l’accusa e si dice determinata a dimostrare la propria innocenza. Ha dichiarato: “Credevo sinceramente che non servisse un processo per dimostrare di non aver truffato nessuno”, evidenziando la sua serenità nonostante la situazione.

Oltre a Ferragni, sono accusati anche il suo ex manager Fabio Damato, Alessandra Balocco di Balocco e Francesco Cannillo di Dolci Preziosi. L’accusa è emersa dopo un’indagine dell’Antitrust sulle pratiche commerciali associate ai prodotti di Ferragni, in particolare riguardo al pandoro Balocco e alle uova di Pasqua. Quest’ultima indagine ha già comportato una multa di 1 milione di euro a Ferragni per pratiche scorrette.

La Procura sostiene che, durante la campagna natalizia del pandoro Balocco nel 2022, i consumatori siano stati fuorviati a credere che parte dei proventi sostenesse la ricerca per l’osteosarcoma e il sarcoma di Ewing. Tuttavia, i fondi per la ricerca erano già stati stanziati, con situazioni simili nel 2021 per le uova di Pasqua di Dolci Preziosi.

Gli avvocati di Ferragni hanno presentato una memoria difensiva, affermando che non ci sono elementi costitutivi di reato. Nonostante ciò, il processo continuerà. Ferragni ha già raggiunto un accordo con il Codacons per una donazione di 200 mila euro in beneficenza e ha risarcito i consumatori per 150 euro, stimolando dibattiti sulla responsabilità commerciale e la trasparenza.