Colpita dall’inondazione si prepara a dire addio al suo cane Boris

Colpita dal disastro dell’inondazione assieme al suo cane Boris è costretta a dire addio al suo amico più fidato a causa di un trauma irreversibile.

La padroncina di Boris ha desiderato condividere – in un toccante appello – la sua diretta testimonianza sugli irreversibili danni provocati dalla funesta inondazione che ha appena colpito il suo centro abitato. Il 14 ottobre è apparso su Facebook il commovente video in cui la donna, ancora provata dall’accaduto e dalla già precedente separazione con il suo amico più caro – dovuta alla proliferazione incontrollata della acque – ha infine dovuto confrontarsi anche con l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Colpita dall’inondazione si prepara a dire addio anche al suo cane Boris – VIDEO

Lo Stato del Victoria, in Australia, è stato colpito nelle ore notturne da un violento nubifragio. Migliaia le persone evacuate e centinaia le abitazioni isolate e sommerse dal fango. Il bilancio delle vittime e dei feriti continua ad aumentare in ora in ora, avvertono – nel frattempo – le autorità e la protezione civile australiana.

Il peggioramento dell’amato Jack Russel, racconta l’anziana donna mentre si stringe a lui nel suo ultimo saluto, sarebbe stata la dolorosa risposta a un trauma celebrale riportato dal quattro zampe.

In seguito ai turbolenti accadimenti verificatisi nella notte scorsa, in cui l’inondazione ha messo a dura prova gli abitanti della rurale cittadina di Rochester, Boris e la sua padroncina – pur riuscendo miracolosamente a sventare la distruttiva invasione dell’acqua e a riunirsi dopo essersi persi di vista nel momenti più bui grazie all’aiuto dei volontari, dovranno dirsi addio.

Durante l’assenza della sua padroncina i veterinari si sono accorti che il pelosetto, dopo essere sopravvissuto all’alluvione, manifestava i sintomi di un’emorragia celebrale. E hanno deciso di portarlo di cercare di salvarlo, ma senza risultati. Il responso dei medici è stato quello di ricorrere all’eutanasia e, per tal ragione, questi ultimi hanno deciso di far ricongiungere Boris e la donna per il loro ultimo saluto.

A condividere il filmato anche in rete è stato il canale di “9 News Melbourne“. Gli utenti, dopo circa 33mila visualizzazioni al contenuto, lo hanno inevitabilmente descritto come il “filmato più triste di Internet oggi“.