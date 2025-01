Colpita con Spray al Peperoncino e Pugnalata

Un omicidio si è verificato a Messina, dove un giovane di 26 anni, Giosuè Fogliano, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la madre, Caterina Pappalardo, di 62 anni, infliggendole almeno 15 coltellate. L’omicidio sarebbe avvenuto nella loro abitazione in via Cesare Battisti, durante un litigio, e Giosuè avrebbe stordito la madre con uno spray al peperoncino prima di aggredirla. I vicini di casa hanno allertato le forze dell’ordine, preoccupati per le urla provenienti dall’appartamento.

Quando la polizia è arrivata sul posto, Giosuè ha aperto la porta sporco di sangue e ha confessato l’omicidio. È stato immediatamente arrestato e le indagini sono state affidate al sostituto procuratore Vito Di Giorgio. Secondo quanto riportato da Tempostretto, potrebbero emergere ulteriori dettagli sulla personalità del giovane, poiché si pensa che possa soffrire di problemi psichici. Gli investigatori stanno interrogando i testimoni nell’edificio per raccogliere informazioni utili.

La notizia del delitto ha suscitato scalpore, facendo balzare alla ribalta anche un altro omicidio avvenuto recentemente a Leporano, dove un uomo di 46 anni ha ucciso la madre, esprimendo di averla considerata un “vampiro”.

La vicenda di Giosuè Fogliano rappresenta un tragico epilogo di tensioni familiari che hanno sfociato in violenza estrema. La polizia e gli inquirenti intendono far luce sulla dinamica dei fatti e sullo stato mentale dell’arrestato, per comprendere le motivazioni che hanno portato a un gesto così drammatico.

L’omicidio di Caterina Pappalardo non è solo un episodio di cronaca nera, ma un triste richiamo alla necessità di supporto per le problematiche psichiche, che potrebbero essere all’origine di atti violenti all’interno delle famiglie. La comunità di Messina è sotto shock, mentre si attendono ulteriori sviluppi dal fronte investigativo.