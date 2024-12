Colpita con 30 coltellate dall’ex, cosa sappiamo dell’aggressione a Martina Voce a Oslo

Martina Voce, una studentessa fiorentina di 21 anni, è stata aggredita a Oslo dal suo ex fidanzato, un norvegese di 24 anni di origini indiane, che l’ha colpita con trenta coltellate. L’aggressione è avvenuta mentre Martina lavorava in un fast-food nel quartiere di Vulkan. L’ex fidanzato, dopo una breve discussione, le si è avventato contro, infliggendole coltellate al collo, al volto, alle braccia e al torso. Un colpo ha lesionato la giugulare, causando una grave emorragia. Tre colleghi di Martina sono intervenuti, riuscendo a fermarlo e a salvare la giovane da ulteriori ferite.

Martina è attualmente ricoverata in terapia intensiva in un ospedale di Oslo, dove ha già subito due interventi chirurgici, uno dei quali è durato sette ore. Le sue condizioni sono considerate gravi ma stazionarie, e i medici sono ottimisti sulla sua guarigione. La Farnesina ha confermato che non è in pericolo di vita immediato e ha fornito supporto alla famiglia, che è arrivata in Norvegia per stare vicino alla ragazza.

L’ex fidanzato, che è stato arrestato dalla polizia e accusato di tentato omicidio, non aveva mostrato segni di squilibrio, secondo quanto dichiarato dall’avvocato Carlo Voce, padre di Martina. La relazione tra i due era terminata a settembre, ma lui non aveva accettato la rottura, continuando a contattarla insistentemente. L’aggressione è stata descritta come inaspettata e violenta, con l’ex che è entrato nel fast-food e ha attaccato Martina senza preavviso.

La dinamica dell’aggressione ha destato molto allarme e rilevanza, soprattutto considerando che Martina è una studentessa che risiede a Oslo da due anni per motivi di studio. Dopo l’accaduto, la Procura di Oslo ha avviato un’indagine, mentre la famiglia di Martina ha presentato una denuncia alla Procura di Roma. La situazione continua a evolversi, con l’accento posto sulla necessità di proteggere le vittime di violenza domestica e relazionale.