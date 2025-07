Colpi di scena in arrivo: Temptation Island 2025 al rush finale!

Il reality show estivo “Temptation Island 2025” sta per entrare nella sua fase finale, con un’emozionante doppia puntata nelle ultime settimane di programmazione. La serie, condotta da Filippo Bisciglia, ha registrato ascolti eccellenti e promette colpi di scena avvincenti per i fan.

Oggi, 23 luglio, e domani, 24 luglio, i telespettatori potranno seguire due episodi chiave, mentre la prossima settimana si registra un altro doppio appuntamento mercoledì 30 e giovedì 31 luglio. I falò e le rivelazioni tra le coppie saranno centrali per capire le dinamiche in evoluzione.

Recentemente, l’avvistamento di Rosario Guglielmi a Milano Marittima ha riacceso le speculazioni su una possibile rottura con la sua ex, Lucia, che nella puntata precedente aveva suscitato emozioni forti mostrando un’incredibile affiatamento con alcuni tentatori. Intanto, la quarta puntata andrà in onda stasera su Canale 5 alle 21:20, con un flusso di contenuti extra disponibili su Witty TV.

Le anticipazioni rivelano che Antonio Panico, fidanzato di Valentina, potrebbe diventare il nuovo protagonista di discussioni, con gesti provocatori che richiamano un ex concorrente spagnolo, Montoya. Anche Simone è nel mirino delle anticipazioni, in particolare per un presunto bacio con una delle single, suscettibile di scatenare il falò di confronto con la sua fidanzata, Sonia B., visibilmente delusa.

Infine, la coppia Sonia M. e Alessio ha dato vita a un falò teso, culminato con la decisione di Alessio di interrompere la relazione, lasciando Sonia scossa e costretta a lasciare il villaggio. Le prossime puntate promettono ulteriori emozioni per gli affezionati del reality.