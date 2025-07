Colpi di scena e emozioni: il finale di Temptation Island 2025

Il reality estivo “Temptation Island 2025” entra nella sua fase finale, regalando una serata carica di emozioni in onda mercoledì 30 luglio su Canale 5. Le coppie coinvolte nel programma si sono confrontate in falò decisivi, creando momenti di tensione e colpi di scena.

Antonio e Valentina hanno vissuto un falò indimenticabile, coronato da una proposta di matrimonio da parte di Antonio, che ha lasciato Valentina con il fiato sospeso fino all’ultimo. Usciti dal programma come fidanzati, il loro finale è stato un abbraccio carico di felicità. Al contrario, Sarah e Valerio hanno deciso di separarsi, con entrambi in lacrime. Nonostante la rottura, Valerio ha scelto di non accompagnare la single Ary all’uscita, rivelando una certa confusione emotiva.

Il confronto tra Lucia e Rosario ha riservato momenti intensi: Rosario ha chiesto un falò dopo aver visto un video di Lucia abbracciata al tentatore Andrea. Nonostante le iniziali tensioni, i due hanno parlato e deciso di tentare una convivenza insieme. Tuttavia, un video rivelatore ha mostrato che Lucia ha contattato Andrea, gettando nuova ombra sulla loro relazione.

Il falò di Maria Concetta e Angelo ha visto la ragazza rifiutarsi di perdonare il comportamento del fidanzato. Arrabbiata, ha deciso di tornare a casa da sola, mentre Angelo è rimasto visibilmente colpito. Anche per gli avvocati Sonia M. e Alessio le cose non sono andate bene: Sonia ha tentato di riconciliarsi, ma Alessio ha preferito prendere le distanze.

Infine, Denise ha chiesto a Marco un nuovo confronto, ammesso gli errori e, sorprendentemente, ha ottenuto che lui decidesse di tornare a casa con lei, nonostante le ferite non completamente rimarginate.