Colpaccio di Francesca Fagnani: super ospite a Belve

Francesca Fagnani è riuscita a fare il vero colpaccio di questa edizione di Belve. Non solo Stefano De Martino, Raoul Bovs, Arisa, Fabrizio Corona ed Emanuele Filiberto di Savoia, alla corte della popolare giornalista arriverà un personaggio ancora più chiacchierato e corteggiato da molti programmi.

Poco fa Davide Maggio ha sganciato uno dei suoi boom. Il noto giornalista ha parlato del colpaccio messo su da Francesca Fagnani, che il prossimo 3 ottobre intervisterà Elly Schlein.

“Elly Schlein a Belve. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che la Segretaria del PD sarà ospite della nuova edizione del programma di Rai2, in onda dal 3 ottobre in prima serata. La Schlein ha accettato l’invito di Francesca Fagnani a raccontarsi in una maniera decisamente inedita”.